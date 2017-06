Dansk professor i spidsen for EAACI-kongressens videnskabelige program

Som ‘scientific programme coordinator’ har Susanne Halken, professor i pædiatrisk allergologi ved Syddansk Universitet og overlæge på H.C. Andersen Børnehospital ved Odense Universitetshospital, haft det overordnede ansvar for sammensætningen af det videnskabelige program til årets EAACI-kongres.

»Det er et kæmpe arbejde, som kræver en stor del af min fritid, og også vil gøre det frem til næste kongres, hvor en ny formand for komiteen tager over. Men det er samtidig et spændende arbejde med mange engagerede mennesker, og jeg kan trække på de ca. 20 andre medlemmer i komiteen. Under kongressen i Helsinki mødes vi igen, som en del af vores forberedelse af kongressen i München næste år. Der skal være noget for alle på en kongres som EAACI, og det er vigtigt vi husker at dække alle fagområder. Heldigvis er kongressen i München stort set på plads,« siger Susanne Halken.

Arbejdet med at deltage i udformningen af EAACIs kommende guidelines for allergen immunterapi har også fyldt meget for Susanne Halken de senere år. Guidelines er aktuelt i høring, skrives færdige efter kongressen, og publiceres til oktober i tidsskrifter og i en bog.

»Det har været en spændende og vigtig proces. Guidelines være anvendelige og tilgængelige, og derfor har det været vigtigt for os i forbindelse med tilrettelæggelsen at tage hensyn til slutbrugeren,” siger Susanne Halken, der tidligere har været med til at udforme EAACIs guidelines for fødevareallergi, som nu skal opdateres.

»Jeg håber, at kongressens deltagere får nye ideer, gode netværk og fagligt nyt med hjem. At vores nye guidelines huskes. Og at deltagerne husker temaet for kongressen, ’On the road to prevention and healthy living’,« siger Susanne Halken.