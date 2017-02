Forskere fra Aarhus Universitet har fundet en vigtig brik i puslespillet til at forstå, hvordan vores medfødte immunforsvar reagerer mod virusinfektioner og genkender fremmed DNA fra eksempelvis kræftceller. Opdagelsen kan vise sig at få stor betydning for fremtidens immunbehandling af kræft og autoimmune sygdomme, skriver universitetet på sin hjemmeside.

Forskerne har opdaget, at et protein kaldet IFI16, som de fleste af vores immunceller bærer, er af helt afgørende betydning for cellernes forsvar mod mikroorganismer eller døende celles frigivelse af DNA.

Det medfødte immunsystem består af mange forskellige håndtag, der kan drejes på for at bekæmpe infektioner og sætte dannelse af type I interferon i gang. Et af de håndtag kaldes STING, som er et protein der bliver aktiveret, når immunceller opdager, at der er DNA dele uden for cellekernen.

I det aktuelle studie, der er offentligtgjort i Nature Communications, har forskerne undersøgt funktionen af STING i kroppens ’affaldsceller’, de såkaldte makrofager, som ofte optager DNA fra døende celler. De klippede forskellige gener ud fra makrofagernes arvemateriale, og undersøgte dernæst om STING-håndtaget stadig virkede. Her viste det sig, at når genet, der koder for proteinet IFI16 var klippet ud, stoppende cellerne med at lave et immunrespons og danne interferon, når de blev stimuleret med DNA.

›Ved at bruge forskellige molekylærbiologiske metoder, kunne vi påvise, at vores immunceller kun skal bruge en meget lille del af IFI16 proteinet for, at STING-håndtaget fungerer,« siger en af forskerne bag undersøgelsen, lektor, Martin Roelsgaard Jakobsen fra Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet

Forskerne er nu i gang med at bruge den ny viden til at udvikle måder, hvorpå de kan dreje STING-håndtaget i forskellige retninger – enten op eller ned i aktivitet – ved hjælp af syntetiske molekyler.