Danmarks mest magtfulde læger: Rudkøbing ånder nu Brostrøm i nakken

Lægeforeningens formand Andreas Rudkjøbing har nu mere magt end Region Hovedstadens koncerndirektør Svend Hartling, vurderer Dagens Medicins magtpanel og ligger lige under Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm.

Dagens Medicins 14 mand store magtpanel – der for 20. gang udpeger de 100 mest magtfulde personer i det danske sundhedsvæsen – har rusket godt og grundigt op i listen over de mest magtfulde læger. Selve Magtlisten over de 100 mest magtfulde (som tæller mange andre faggrupper end læger) i det danske sundhedsvæsen offentliggøres i […]