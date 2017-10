Læge og sygeplejersker fra andre EU-lande søger især mod Danmark, hvis de ønsker at arbejde i udlandet, viser ny analyse.

Danmark er blandt de mest attraktive lande for udenlandske læger

Danmark er et af de lande, der er mest søgt af sundhedspersonale fra andre EU-lande, der ønsker at arbejde permanent i Danmark. Samtidig bruger vi flest penge på sundhed per borger. Det har det belgiske medie Politico kortlagt i en ny analyse af sundhedspersonales migrationsstrømme i EU-lande på baggrund af tal fra EU-Kommissionen. Danmark har […]