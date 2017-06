Onsdag eftermiddag begynder det videnskabelige program på den store reumatologiske kongres EULAR 2017. Kongressen holdes denne gang i Madrid, og der forventes deltagelse af over 14.000 læger og andre sundhedsprofessionelle fra mindst 120 lande. 4.850 abstracts er blevet optaget, og kongressen byder på 180 sessioner og posterpræsentationer.

Dagens Medicin er på plads i Spanien – videnskabsjournalist Niels-Bjørn Albinus dækker kongressen fra det store kongrescenter Feria de Madrid i den nordøstlige del af Madrid, bakket op af videnskabsjournalist Kristian Sjögren i Valencia.

På kongressen præsenteres bl.a. data for nye og effektive behandlinger til patienter med psoriasisgigt, der ikke har effekt af de eksisterende lægemidler. Langtidsdata for leddegigtpatienter i biologisk behandling, som ikke tyder på øget kræftrisiko, og data som viser reduceret behov for knæ- og hofteproteser blandt leddegigtpatienter i biologisk behandling, vil også blive præsenteret på kongressen.

Vi vil hver dag under kongressen rapportere om de mest spændende, nye forskningsresultater og andre nyheder fra indsatsen mod gigt og beslægtede sygdomme, og artiklerne bliver hver dag under kongressen udsendt i et nyhedsbrev omkring kl. 18. Dagens Medicin satser især på at berette om gennembrudsforskning, ligesom vi opsøger en række danske eksperter, som deltager i præsentationerne og bagefter udlægger de fremlagte resultater og efterfølgende diskussioner.

I dag beretter syv danske deltagere om deres forventninger til EULAR, inden det for alvor går løs onsdag eftermiddag. Hør bl.a. om professor Mikkels Østergaards tætte program med præsentationer, opgaver som chairman og ‘invited speaker’, og en lang række møder.