Dagens Medicin vender stærkt tilbage i august til et efterår, der er fyldt med store begivenheder og beslutninger.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Dagens Medicin holder sommerferie, men vender tilbage mandag 7. august til et efterår, der er fyldt med store begivenheder – bl.a. regionsvalg, finanslov, implementering af Sundhedsplatformen i Region Sjælland og formandsvalg i Overlægeforeningen, ligesom det akutmedicinske speciale skal lines up. Men selvom der allerede er mange historier på tegnebrættet, vil vi stadig meget gerne have […]