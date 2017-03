De dårligste patienter mangler i forsøg med immunterapi

Nye former for immunterapi bliver løbende godkendt til behandling, hvis midlerne viser markant effekt på patienterne. Men der er stor forskel på de patienter, der deltager i forsøgene og de patienter, lægerne møder i virkeligheden.

Det viser ny forskning for Center for Cancer Immunterapi på Herlev og Gentofte Hospital.

Størstedelen af de patienter, der netop har fået diagnosen modermærkekræft med spredning, deltager nemlig ikke i de kliniske forsøg for at afprøve behandlingen.

»Mange patienter, som nu bliver behandlet med de nye immunterapier, har slet ikke været repræsenteret i de store forsøg. Vi ved derfor meget lidt, og kun fra retrospektive studier, om de vil have effekt af behandlingen,« siger Marco Donia, læge og Ph.D. ved Center for Cancer Immunterapi, der står bag forskningsresultatet sammen med kolleger fra Herlev, Odense og Aarhus.

De har netop publiceret en artikel om resultatet i European Journal of Cancer.

Patienterne som lægerne ser

Han og de andre forskere har arbejdet med data fra Dansk Melanom Database. Her har de gennemgået data på patienter, der havde fået diagnosen modermærkekræft med spredning. Man har brugt data fra 276 patienter der blev henvist til onkologisk vurdering i 2014.

Patienterne blev vurderet ud fra syv pre-definerede in- og eksklusionskriterier, som blev brugt i fem store, nylige randomiserede fase 3 forsøg med immunterapi.

»Det er ofte den type patienter, vi møder i det daglige arbejde. Viden om dem er vigtigt for, at vi kan give medicinen så præcist som muligt og dermed den bedste behandling til hver enkelt patient, siger Marco Donia og forklarer, at der er strenge krav til, hvilke patienter der kan deltage i forsøg med ny medicin, og at de dårligste patienter sjældent bliver inkluderet.

»Jeg går ud fra, at der udvælges ud fra snævre inklusionskriterier i forsøgene, fordi det er meget svært at gøre en forskel med medicinsk behandling for patienter, der i forvejen har en meget dårlig prognose som f.eks. dårlig almen tilstand og hjernemetastaser. Mange kommer til at dø alligevel relativ hurtigt, uanset hvad man gør, og disse patienter risikerer at opløse effekten i forsøget for en medicin, som ellers er effektiv hos dem som har en bedre prognose.«

Mindre forsøg kan være ide

Forskerene bag foreslår, at man laver yderligere og mindre forsøg, når først nye typer af immunterapi er godkendt og klar til behandling. Yderligere forsøg kan inkludere små grupper af de dårligste patienter og dermed hjælpe forskerne med viden om, hvordan den patientgruppe reagerer på immunterapi.

»Jeg synes, at det er helt fint, hvordan fase 3-forsøg er designet lige nu. Men jeg vil også gerne have opfølgende små forsøg, som kan give os en indikation om en vis immunterapibehandling overhovedet virker, og i hvilke procent, hos de patienter som vi har mest kontakt med. Lige nu har vi ikke højniveau evidens på det område,« siger Marco Donia.