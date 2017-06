Ny forskning viser, at læger ved hjælp af CT-scanninger med lav strålingsdosis kan holde øje med, hvordan Bechterews sygdom udvikler sig uden at udsætte patienter med sygdommen for høje doser røntgenstråling.

CT-scanninger med lav strålingsdosis er en mere følsom undersøgelsesmetode end røntgen i forhold til at vurdere sygdomsfremskridt blandt patienter med Becterews sygdom — en invaliderende form for gigt, der skyldes kronisk inflammation i rygraden. Det viser ny hollandsk forskning.

Tidligere forskning har vist, at CT-scanninger ved lav strålingsdosis og et nyudviklet scoringssystem til at vurdere knogledannelse i patienter med Becterews sygdom er pålideligt og følsomt, selv når forskellige fagpersoner tolker på billederne.

I det nye studie, der er lavet for at validere de tidligere resultater, viser hollandske forskere, at CT-scanning, sammenlignet med konventionel røntgen, desuden er mere pålideligt til at finde nye knoglevækster og måle størrelsen på allerede eksisterende knoglevækster på rygraden blandt patienter med Bechterews sygdom.

»CT-scanninger med standard strålingsdoser er en sensitiv måde at vurdere strukturelle ændringer i rygraden hos patienter med Bechterews sygdom. Dog har den kliniske brug været hæmmet på grund af de relativt høje doser stråling,« fortæller læge og forsker Anoek de Koning fra Leiden University Medical Centre, Holland, i en pressemeddelelse.

Det nye forskningsresultat er offentliggjort på den årlige reumatologi-konference Annual European Congress og Rheumatology, der i disse dage bliver afholdt i Madrid, Spanien, af European League Against Rheumatism (EULAR).

CT-scanninger fandt langt flere knoglevækster

Sammenlignet med røntgen var lavdosis CT-scanninger bedre til at finde både nye knoglevækster og udvikling i allerede eksisterende knoglevækster, viser det nye studie.

Blandt 50 patienter fandt lavdosis CT-scanninger, at 30 pct. af patienterne havde tre eller flere knoglevækster på rygraden. Røntgen og det samme fagpersonale til at vurdere billederne fra begge undersøgelser fandt kun, at seks pct. havde tre eller flere knoglevækster på rygraden. Lavdosis CT-scanninger var altså langt bedre til at finde tegnene på og fremskridt i sygdommen end røntgen.

»Vores fund understøtter brugen af lavdosis CT-scanninger som en følsom metode til at vurdere nye eller voksende knoglevækster i fremtidige kliniske undersøgelser uden at udsætte patienter for høje strålingsdoser,« siger Anoek de Koning.

Patienterne i undersøgelsen var alle affilieret med hospitalet i Leiden, og alle havde én eller flere knoglevækster på rygraden. Knoglevæksterne var blevet fundet med røntgen.

Hver af patienterne blev undersøgt med både røntgen og lavdosis CT-scanninger med to års mellemrum. To læger undersøgte billederne fra begge undersøgelse og vurderede både, om de fandt nye knoglevækster, og om tidligere fundne knoglevækster var vokset. Lægerne inddelte rygraden i sektioner og fandt konsensus omkring alle fundene i hver sektion.