To årlige uddannelsesdage for HU-læger på Sygehus Lillebælt er dedikeret til netværk og uddannelse, og skal give lægerne et billede af, hvilken karriere de kan få på sygehuset.

Forsamlingen af unge hoveduddannelseslæger cirkulerer rundt i lokalet i Overhuset på Vejle Sygehus. Lydniveauet stiger langsomt, og snart er det svært at adskille stemmerne. Nogle af de tilstedeværende kender hinanden fra kurser og klinikophold, mens andre ser hinanden for første gang.

Den unge hoveduddannelseslæge Jonas Sanberg Jensen kigger på de stikord, han har skrevet ned på papirlappen i højre hånd og henvender sig så til en af de kvindelige hoveduddannelseslæger:

»Jeg kunne godt tænke mig at blive bedre til at forklare mine yngre kolleger, hvordan de skal forholde sig til komplekse patienter.«

Hun smiler: »Det har jeg faktisk også skrevet på min seddel, men så får du et af de andre punkter i stedet.«

Samtalen er en del af en øvelse. Hoveduddannelseslægerne skal skrive fem ting, de ønsker at arbejde med sig selv på på deres afdeling. Opgaven optræder som en del af programmet på den såkaldte hoveduddannelsesdag, som Sygehus Lillebælt de senere år har afholdt to gange årligt.

Formålet er at give HU-lægerne mulighed for at mødes på tværs af faglige interesser og geografisk spredning og tale om alt det, der rører sig uden for de rent faglige rammer. Og det er givende, mener Jonas Sanberg Jensen, der aktuelt er ansat i en hoveduddannelsesstilling på organkirurgisk afdeling i Kolding.

»Den feedback, jeg får i min hverdag, har ofte en meget teknisk karakter i forhold til at optimere mine kirurgiske færdigheder. Derfor er det givende at tilbringe nogle timer i et forum, hvor vi kan diskutere alt mulig andet, f.eks. hvordan vi bliver bedre til at tale med patienterne eller omgås vores kolleger,« forklarer han og tilføjer:

»De seneste mange år af mit uddannelsesrelaterede liv har jeg lagt alle mine kræfter i at samle ‘point’, som kunne veksles til en hoveduddannelse. Og hvad så nu? Hvordan skal jeg udvikle mig herfra? Det kan en dag som denne hjælpe mig til at blive klogere på.«

Supermand på job

Dagens tema har overskriften ‘Supermand på job? Relationer og respekt’. En overskrift, der dækker over en række tematiserede oplæg med fokus på, hvad HU-lægerne kan gøre for at være aktive medspillere og sikre større arbejdsglæde i uddannelsesforløbet på Sygehus Lillebælt, lyder det i invitationen til uddannelsesdagen.

Dagens første oplægsholder er adjungeret professor Pål Gulbrandsen, der arbejder på Klinikk for helsetjenesteforskning og psykiatri (AHUSKHP) under Institutt for Klinisk Medisin i Norge, men som de seneste to år har været tilknyttet Enhed for Sundhedstjenesteforskning under Sygehus Lillebælt.

Til hverdag taler Jonas Sanberg Jensen meget kirurgi med kolleger på sin afdeling. Men på uddannelsesdagen får han lejlighed til at tale bredere. »Det er givende at tilbringe nogle timer i et forum, hvor vi kan diskutere alt mulig andet, f.eks. hvordan vi bliver bedre til at tale med patienterne eller omgås vores kolleger,« siger han. – Foto: Ulrik Tofte Sygehus Lillebælts lægefaglige direktør, Mads Koch Hansen, er med på uddannelsesdagen, og hen på eftermiddagen tager han ordet som den sidste oplægsholder. – Foto: Ulrik Tofte Hvad skal jeg udfordre mig selv med? Hoveduddannelseslægerne er i gang med at skrive fem ting, som de ønsker at arbejde med sig selv på henne på deres afdeling. –Foto: Ulrik Tofte

»Den medicinske kultur er konfliktsky, og ansatte i sundhedsvæsenet har vanskeligt ved at være kritiske over for deres kolleger,« lyder det i en let drillende tone fra Pål Gulbrandsen.

Han skynder sig at uddybe, at hans forskning i lægers kommunikative evner har vist, at læger har en tendens til at tage faglig kritik personligt, hvilket skaber et begrænset rum for kritik på en afdeling.

Jonas Sanberg Jensen læner sig lidt frem på stolen for at få bedre udsyn til det diasshow, der akkompagnerer den norske professors oplæg.

»Til daglig beskæftiger vi os ikke indgående med kommunikation og dialog. Jo, dialogen med patienterne, men ikke dialogen med kollegerne. Vi er knap 30 læger på den afdeling, hvor jeg er ansat nu, og på en arbejdsplads af den størrelse, mener jeg, at det er rigtig vigtigt, at vi er bevidste om, hvordan vi taler sammen på en god og konstruktiv måde,« siger Jonas Sanberg Jensen og tilføjer:

»En god dialog er med til at binde en afdeling sammen og skabe fællesskab. Er min kollega Poul f.eks. syg en dag, så er jeg klart mere motiveret for at byde mig til og overtage hans vagt, hvis jeg kender ham og har en god omgangstone over for ham til daglig.«

Som i øvelsen med papirlapperne er det karakteristisk for hoveduddannelsesdagen, at den er indrettet efter, at deltagerne skal på banen og bidrage med deres holdninger til og refleksioner over sig selv, deres arbejdsplads og det kollegiale fællesskab.

Oplæggene inkluderer således pauser, hvor HU-lægerne har mulighed for at diskutere med sidemanden og forholde sig til, hvordan det f.eks. er mest hensigtsmæssigt at udtale kritik, eller de udfordringer, der kan være forbundet med at søge hjælp hos en ældre og mere rutineret kollega.

Vi er ikke et universitetssygehus, som kan udbyde meget specialiserede behandlinger, men til gengæld arbejder vi hårdt for at have et godt uddannelses- og udviklingsmiljø og for at være bedst til at behandle det, de fleste danskere fejler

– Mads Koch Hansen

Fastholde de gode kræfter

Foruden det uddannelsesmæssige perspektiv har hoveduddannelsesdagene også et andet formål.

Sygehus Lillebælt ønsker at være et attraktivt uddannelsessted, hvor lægerne, efter at de har færdiggjort deres HU-forløb, fortsat har lyst til slå deres folder og gøre brug af deres nyerhvervede speciallægekompetencer. Her er bevidstheden om, hvilke udviklingsmuligheder sygehuset rummer, et vigtigt element, fremhæver Sygehus Lillebælts lægefaglige direktør, Mads Koch Hansen, da han som den sidste oplægsholder tager ordet hen på eftermiddagen.

»Vi har et mål om at rekruttere og ansætte de bedste speciallæger i Danmark. Vi er ikke et universitetssygehus, som kan udbyde meget specialiserede behandlinger, men til gengæld arbejder vi hårdt for at have et godt uddannelses- og udviklingsmiljø og for at være bedst til at behandle det, de fleste danskere fejler,« lød det.

Om hoveduddannelsesdagene har været loddet på vægtskålen for Jonas Sanberg Jensen, ved han ikke, men han har ikke planer om at søge væk fra Sygehus Lillebælt lige foreløbig — og det selvom han hver dag tager toget fra Odense Banegård til Kolding Sygehus og retur igen.

»Det passer mig godt at være på en mindre afdeling, hvor vi kender hinanden og patienterne godt. Det giver en god dynamik, og jeg har oplevet hurtigt at få indflydelse. Min afdeling har lagt sig meget i selen for at tilgodese mine ønsker med hensyn til bl.a. forskning, og jeg føler, at jeg har rykket mig meget fagligt på kort tid,« siger Jonas Sanberg Jensen.

Som det sidste indslag, inden novembermørket så småt begynder at sænke sig over Vejle Sygehus, melder tre HU-læger sig til at arrangere den næste hoveduddannelsesdag.

Temaet er endnu ukendt, da det kommer til at udspringe af, hvad der rører sig og bliver diskuteret rundt omkring på de afdelinger, hvor lægerne har deres daglige gang.