Bypass-opererede har øget dødelighed 8-10 år efter operation

Sandsynligheden for at leve videre efter en bypass-operation i hjertet er tæt på at være den samme som den almene befolkning, når man er ovre selve indgrebet. Men efter 8-10 år stiger dødeligheden, viser et registerstudie fra Klinisk Epidemiologisk Afdeling ved Aarhus Universitet.