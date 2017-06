Folketinget har vedtaget et lovforslag, som forlænger den økonomiske ramme for almen praksis, indtil en ny overenskomst er plads.

Det økonomiske loft for almen praksis skal forlænges, så man ikke risikerer at stå uden et loft over udgifterne efter 1. september, hvor det gældende udgiftsloft udløber. Sådan lyder det fra Folketinget, der fredag enstemmigt vedtog det lovforslag, der forlænger den økonomiske ramme for landets praktiserende læger. For sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) er det […]