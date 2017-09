Er en borger kommet alvorligt til skade, kan de som et forsøg springe køen over på akuttelefonen ved at trykke ni.

Borgere får mulighed for at springe køen over på akuttelefon

Fra i dag, mandag, har borgerne mulighed for at springe køen over på ved at trykke ni, når de ringer til Lægevagten i Region Midtjylland eller akuttelefonen i Region Hovedstaden. Det skriver Region Midtjylland på sin hjemmeside.

Det sker som et led i læge Jonas Fynboe Ebert ph.d. projekt ved Aarhus Universitet. Forsøger løber de næste tre måneder, og formålet er at undersøge, om ‘akutknappen’ kan skaffe borgere med hastesymptomer hurtigere igennem på telefonerne. Samtidig vil Jonas Fynboe Ebert undersøge, om det vil øge trygheden og tilfredsheden for patienter at få mulighed for at springe køen over. Det er ikke alle borgere, som får mulighed for at bruge ‘akutknappen’, men kun tilfældigt udvalgte.

Et pilotprojekt i foråret 2016 viste, at ca. tre pct. af de patienter, der fik tilbud om at springe telefonkøen over, valgte at gøre det.

»De nye forsøg skal blandt andet vise, om det er de rigtige patienter, der bruger akutknappen,« siger Jonas Fynboe Ebert på hjemmesiden.