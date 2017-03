Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Vi spærrede i Dansk Selskab for Hjerte- og Lungefysioterapi øjnene op, da vi så artiklen ‘5 ud af 15 patienter med svær KOL døde efter dansk forsøg med intensiv træning’ i Dagens Medicin nr. 6/2017 baseret på studiet ‘Increased mortality in patients with severe COPD associated with high-intensity exercise: a preliminary cohort study.’ Faktum er, […]