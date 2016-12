I de seneste årsresultater fra Akut Kirurgi Databasen er der registreret 1.520 patienter med akut blødende mavesår. Dødeligheden i de første 30 dage efter indlæggelse ligger fortsat lavt på ca. 10 pct.

Afdelingerne bliver som noget nyt bedømt på en række nye indikatorer. Flere af de ti indikatorer er nye, og enkelte andre er omdefinerede.

Styregruppen mener, at et af de områder, hvor der skal gøres en indsats for at opnå forbedringer, bl.a. er ved at implementere risikoscore systemet Rockall score. Ved at bruge systemet kan man bedre forudsige komplikationer og mortalitet for patienterne og dermed give læger og plejepersonale et fingerpeg om, hvilke patienter der skal holdes ekstra øje med.

Et andet område er test og kontrol af status for Helicobacter pylori infektion, hvor der er meget stor spredning på tværs af landet. Syddanmark og Midtjylland har flotte resultater, mens Hovedstaden og Sjælland fortsat er noget bagefter på dette område.

Sidste år var Randers nummer 12, men i år løber Randers med en kneben førsteplads, som bl.a. beror på et yderst begrænset antal patienter, som er bragt ud af deres kredsløbspåvirkning/shock inden for 60 minutter. Et vindpust havde kunnet betyde, at en anden var løbet med æren i år.



Placering Sygehus Score 1 Randers 100 2 Odense 97 3 Aarhus 95 4 Horsens 88 5 Holbæk 88 6 Hvidovre 85 7 Herlev 84 8 Viborg 84 9 Aalborg 82 10 Hospitalsenheden Vest 82 11 Nykøbing F. 79 12 Esbjerg 79 13 Vejle 79 14 Køge 79 15 Nordsjællands Hospital 79 16 Hjørring 78 17 Aabenraa 78 18 Slagelse 76 19 Kolding 76 - Thisted - - Bornholm - - Rigshospitalet -