Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Niveauet af blodsukker kan afgøre, hvilken kosttype folk skal spise eller holde sig fra, hvis de ønsker at tabe sig eller vedligeholde et vægttab. Det viser en ny undersøgelse fra Institut for Idræt og Ernæring på. Det betyder langt mere målrettet rådgivning om vægttab. »Mange af de mennesker, der forsøger at tabe sig, spiser efter en kosttype, […]