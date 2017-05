Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Der er kun fem-syv procents chance for at overleve for de 950 patienter, der årligt får diagnosen pancreascancer – kræft i bugspytkirtlen Men en ny metode giver håb for en tidligere diagnostik og måske på længere sigt en bedre overlevelse end tidligere. Det er forskere fra Aalborg Universitetshospital, der har fundet frem til en metode, […]