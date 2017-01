Ny forskning fra Hvidovre Hospital viser lovende potentiale for kræftscreening ved hjælp af blodprøver.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Et forskningsprojekt på Hvidovre Hospital har identificeret proteiner og DNA-ændringer i blodet, som kan sladre om kræft. Fremover kan blodprøver blive et supplement til eller måske en erstatning af screeningsmetoder som afføringsprøver og mammografier. Forsøget med at finde biomarkører, der kan afsløre kræft, er i første omgang udført på patienter med tarmkræft. »Vi har testet […]