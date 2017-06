Ny forskning viser, at en biomarkør kan bestemme risikoen for slagtilfælde og hjertestop blandt lupuspatienter, som ikke har andre symptomer på hjerte-kar-sygdomme.

En specifik biomarkør er associeret med åreforkalkninger, risiko for hjertestop og slagtilfælde i patienter med lupus. Det gælder også blandt lupuspatienter, som ellers ikke er i risikogruppen for at udvikle hjerte-kar-sygdomme, viser ny forskning. Risikoen for fedtaflejringer i blodårerne var i patienter med lupus otte gange højere i den del af patienterne, som i blodet […]