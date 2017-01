Styregruppen bag årsrapporten for ADHD peger efter stor intern uenighed på fem indikatorer, der denne gang skal tegne et billede af det enkelte centers udredningskvalitet og behandlingskvalitet inden for ADHD.

Selvom Børne- og Ungepsykiatrisk Center Bispebjerg ikke ligger i top på en eneste af de fem indikatorer, er det alligevel det center, der samlet set klarer sig bedst. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Under Aarhus Universitetshospital, Risskov, er det center, der scorer flest point på flest indikatorer, deriblandt indikatoren ‘Andelen af patienter i forrige indikator, og hvor diagnosen ADHD som enten hoved- eller bidiagnose er bekræftet’.

Den tidligere indikator ‘Vurdering ved speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri’ er udgået efter stor diskussion i styregruppen. Diskussionen afspejler en dyb uenighed om, hvorvidt kvalitetsindikatorer i databasen skal være evidensbaserede, eller om de skal afspejle god klinisk praksis.

Styregruppen melder, at den ikke er færdig med at debattere, og at den fortsat godt vil kunne finde på at ændre på, hvilke indikatorer der skal regnes med.

Placering Sygehus Score 1 Bispebjerg 100 2 BUC Skolebørn 89 3 BUC Småbørn 86 4 Hillerød 77 5 Glostrup 74 5 Klinik Sjælland 74 7 BUC Unge 60 8 Aabenraa 47 9 Esbjerg 46 10 Odense 36 - Aalborg -