Bispebjerg først i verden med ny scannerteknologi

En helt ny generation af digitale PET/CT-scannere er i denne uge taget i brug på Bispebjerg Hospitals afdeling for Klinisk Fysiologi og Nuklear Medicin.

Ifølge producenten GE Healtcare er hospitalet det første sted i verden til at udnytte den nye teknologi, der betyder, at scanneren kan opfange selv meget små forandringer i kroppen, samtidig med at den udsætter patienten og personalet for mindre radioaktivitet.

Særligt patienter med kræft, hjertesygdom og neurologiske sygdomme vil have glæde af den nye scanner, forklarer ledende overlæge Lars Friberg.

»Antallet af kræft- og demenstilfælde er stigende, samtidig med at flere kræftpatienter i dag bliver undersøgt med PET/CT. Der er desuden andre undersøgelser, som i stigende omfang bliver lavet med PET/CT,« siger han i en pressemeddelelse fra GE Healthcare.