Da gigtmidlerne Remicade (infliximab) og Enbrel (etanercept) i henholdsvis 2015 og 2016 mistede deres patentbeskyttelse, åbnede det for alvor øjnene for de store besparelsesmuligheder, som konkurrence fra biosimilære versioner af dyr sygehusmedicin giver mulighed for. Konkurrence fra biosimilære produkter var i 2016 den væsentligste årsag til, at væksten i udgifter til sygehusmedicin blev markant lavere […]