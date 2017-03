Nye data for et fase 3b-studie af det biologiske lægemiddel Nucala peger på signifikant effekt på lungefunktion og livskvalitet.

Netop publicerede data fra fase 3b-studiet Musca viser, at tillægsbehandling med det biologiske lægmiddel Nucala (mepolizumab) giver en klinisk og statistisk signifikant forbedring af lungefunktion og livskvalitet blandt patienter med svær astma, som er forårsaget af en såkaldt eosinofil inflammation. Det anslås, at fem til ti pct. af alle astmapatienter har en svær form for […]