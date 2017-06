Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

MADRID (Dagens Medicin) – For 15 år siden var risikoen for, at en dansk leddegigtpatient på grund af sin sygdom skulle have en knæprotese 14 gange højere end den øvrige befolknings. I 2016 var leddegigtpatienters behov for at skulle have udskiftet et nedbrudt knæled faldet så meget, at det nærmer sig normalbefolkningens. En tilsvarende tendens […]