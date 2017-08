Belastningen på venstre hjertekammer ser ud til at kunne mindskes ved medicinsk behandling. Det viser et dansk studie, som klinisk lektor og overlæge Henrik Wiggers har fremlagt på ESC.

Betablokker ser ud til at have gavnlig effekt på aortastenose

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

BARCELONA (Dagens Medicin) – Patienter med aortastenose ser ud til at kunne drage gavn af medicisk behandling med betablokkeren metoprolol i stedet for at skulle igennem en kirurgisk behandling, som tilfældet er i dag. Det er hovedfundet på et studie, Henrik Wiggers, klinisk lektor og overlæge på Aarhus Universitetshospital, lørdag har præsenteret på ESC i […]