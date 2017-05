Forskere finder ingen systematiske forskelle på risiko for død eller alvorlig kardiovaskulær sygdom ved brug af forskellige beta-blokkere.

Brug af forskellige undertyper af blodtrykssænkende beta-blokkere har ingen systematisk betydning for risikoen for død eller alvorlige hjerte-kar-hændelser i forbindelse med kirurgiske indgreb. Det viser resultaterne af et nationalt dansk kohortestudie af ca. 62.000 patienter i behandling med beta-blokkere.

Der har hidtil været usikkerhed omkring. hvorvidt specifikke typer beta-blokkere er forbundet med øget risiko for komplikationer i forbindelse med kirurgiske indgreb. Forskerne bag undersøgelsen gennemførte et nationalt kohortestudie af ca. 62.000 patienter, der forud for kirurgiske indgreb (kardiologiske indgreb ikke medtaget) i perioden 2005-2011 var i behandling med beta-blokkere – atenolol, bisoprolol, carvedilol, metoprolol, propranolol eller andre.

Undersøgelsen viste, at 30-dages dødeligheden af alle årsager, og risikoen for alvorlige hjerte-kar-hændelser ikke blev påvirket af valget af beta-blokker. Alder, risici ved operationen eller bedøvelsens længde havde heller ikke betydning for valget af beta-blokker.

Forskerne mener, at resultaterne kan have betydning for fremtidig klinisk praksis, og for fremtidige studier på området.

European Heart Journal, online: Beta-blocker subtype and risks of perioperative adverse events following non-cardiac surgery: a nationwide cohort study