Bestyrelsen i PLO godkender aftale om ny overenskomst

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

PLO’s bestyrelse har på et møde torsdag enstemmigt anbefalet, at repræsentantskabet godkender den overenskomst for de praktiserende læger, som PLO og Regionernes Lønnings- og Takstnævn indgik natten til torsdag. Det skriver Lægeforeningen på sin hjemmeside. Næste led i PLO’s procedure for godkendelse af overenskomsten er at sende aftalen til afstemning blandt repræsentantskabet, og PLO har […]