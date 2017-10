Bent Hansen om afskaffelsen af to pct.-kravet: »Vi har ikke åbnet champagne«

Det er godt, at to pct.-kravet er suspenderet. Men det ændrer ikke på, at sundhedsvæsenet også fremover vil være presset til at levere mere og mere sundhed per krone, siger Danske Regioners formand Bent Hansen og Lægeforeningens formand Andreas Rudkjøbing.