Bent Hansen overgår selv statsministeren i gennemslagskraft

Bent Hansen (S), der er formand for Danske Regioner og regionrådsformand i Region Midtjylland, er den sundhedsaktør, der har den højeste gennemslagskraft i offentligheden.

Det vurderer Dagens Medicins magtpanel, som for 20. gang igen i år har kåret de 100 mest magtfulde i det danske sundhedsvæsen.

Magtlisten bliver offentliggjort i Dagens Medicin og på Folkemødet på Bornholm på fredag.

At Bent Hansen løber af med førstepladsen i sin evne til at kunne opnå lydhørhed for sine vurderinger og synspunkter er langt fra første gang. Den plads har han fået tildelt flere gange i træk helt tilbage til 2013, hvor 2. pladsen dengang blev indtaget af den praktiserende lægers daværende formand, Henrik Dibbern.

I år er det selve landets statsminister Lars Løkke Rasmussen, der er landet her.

Til næste år vil den til den tid 69-årige jyde med sikkerhed ikke længere være at finde øverst på listen, da Bent Hansen ikke genopstiller ikke til regionsrådsvalget i år. Efter 35 år på posten som regionsrådsformand, formand for Danske Regioner og amtsborgmester har han ‘svært ved at se sig selv sidde fire år mere’, som han har forklaret. Han ønsker at stoppe, mens legen er god. Bent Hansen stopper således på toppen, når han til efteråret forlader sine poster.

Dagens Medicins Magtpanel, som består af 14 fremtrædende personer i sundhedsvæsenet, har i år vurderet 324 af de mest indflydelsesrige personer i sundhedssektoren. Sundhedspersonerne er vurderet på i alt seks områder eller parametre, og et af disse områder er gennemslagskraft i offentligheden, som tæller 17 pct. i den samlede score.

Aktørerne er vurderet i den stilling, de beklæder netop nu (panelet har svaret pr. 19. april 2017), og paneldeltagerne har ikke kunnet give sig selv point — eller personer tæt på, hvor de har følt sig inhabile.

Sundhedspersonerne er vurderet på en skala fra et til fem (hvor fem er bedst) på i alt seks områder eller parametre.

Magtpanelet har vurderet vigtigheden af hver enkelt parameter, som er omregnet til en samlet vægtning af områdernes vigtighed for at kunne kåre sundhedssektorens mest magtfulde. Vinderen er personen med den højeste gennemsnitlige vurdering fra de 14 personer i Magtpanelet. De seks parametre er: Formel position (vægter 17 pct.) I hvor høj grad giver personens stilling mulighed for at præge sundhedssektoren? Egen indsats (18 pct.) Hvor hårdt arbejder personen på at sikre sig selv og sin organisation indflydelse? Faglig dygtighed (14 pct.) Hvor dygtig er personen til sit fag? Personligt netværk (15 pct.) Hvor stort er personens netværk, som vedkommende kan bruge i sit arbejde? Gennemslagskraft i offentligheden (16 pct.) Hvor nemt har personen ved at trænge igennem i debatten og i medierne? Samlet vurdering (19 pct.) En overordnet, samlet vurdering af de fem foregående faktorer. Dagens Medicin har bearbejdet Magtpanelets stemmer, og i de tilfælde, hvor en persons placering — positiv såvel som negativ — har skilt sig opsigtsvækkende ud, har Magtpanelet fået mulighed for at genbedømme personen. Magtpanelet er blevet bedt om at vurdere ni personer endnu en gang og vurdere tre, som paneldeltagere mente burde være på bruttolisten.

Dagens Medicin har skrevet og redigeret alt uden at involvere panelet. Definition At have magt i sundhedsvæsenet defineres som personens evne til at handle og nå de mål, personen sætter sig. Enten ved at kontrollere, regulere, overtale eller på anden måde påvirke og øve indflydelse på sundhedsvæsenet.

Begrebet magt er i Magtanalysen hverken negativt eller positivt ladet. Det går på en neutral vurdering af den politiske indflydelse, der både refererer til processen, hvormed personen tager beslutninger for at styre eller påvirke udviklingen inden for sundhedsområdet, og til de institutioner, der gennemfører beslutningerne i praksis, samt selve det, der i praksis gennemføres. Magtpanelet i år: Mette Ebdrup, kommunikationschef, Lægeforeningen

Jens Winther Jensen, direktør i regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram

Claus Thomsen, lægefaglig direktør, Aarhus Universitetshospital

Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd

Kjeld Møller Pedersen, professor i sundhedsøkonomi og -politik, Syddansk Universitet

Ida Sofie Jensen, adm. direktør, Lægemiddelindustriforeningen

Birgitte Rav Degenkolv, hospitalsdirektør, Hvidovre og Amager Hospital

Michael Dupont, praktiserende læge, næstformand i Lægeforeningen

Jes Søgaard, chef for dokumentation og kvalitet i Kræftens Bekæmpelse

Lars Muusmann, direktør, Muusmann

Inge Kristensen, direktør for Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Hanne Agerbak, kontorchef for KL’s Center for Social og Sundhed

Morten Grønbæk, direktør, Statens Institut for Folkesundhed

Leif Vestergaard Pedersen, direktør, Kræftens Bekæmpelse