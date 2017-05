Bent Hansen: Folketinget svigter patienterne

Venstre, Konservative, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre har i dag, tirsdag, vedtaget et beslutningsforslag, der fastholder produktivitetskravet på to procent.

Venstre, Konservative, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre har i dag i Folketingssalen vedtaget et beslutningsforslag, der fastholder produktivitetskravet på to procent. Det betyder, at landets hospitaler og sygehuse hvert år skal levere to procent flere operationer, kontroller mm. Vedtagelsen falder, to dage før regionerne og regeringen indleder forhandlinger om regionernes økonomi […]