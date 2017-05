Regionerne: Danmark skal have et speciale i akutmedicin

Hospitalerne har brug for et akutmedicinsk speciale til at kunne give akutte patienter den bedst mulige behandling. Det mener Danske Regioner, der nu stærkt opfordrer de eksisterende specialer til at droppe modstanden.

Danmark bør have et speciale i akutmedicin. Det mener Danske Regioner, der i en pressemeddelelse her til morgen opfordrer de øvrige specialer til at lægge stridsøkserne fra sig og hjælpe til med at få stablet et sådant speciale på benene.

»De seneste år er debatten om et akutmedicinsk speciale blusset op igen og igen, og hver gang er et klart ja eller nej til et egentligt speciale blevet udskudt. Det er uholdbart,« siger regionsformand Bent Hansen, der godt ved, at specialerne er bange for at miste indflydelse.

»Vi skal selvfølgelig forsøge at balancere alle hensynene, men til syvende og sidst trumfer ét hensyn de andre: Hvordan sikrer vi den bedste indsats over for patienterne på akutmodtagelserne? Det gør vi med et akutmedicinsk speciale,« siger han.

Den klare udmelding fra Danske Regioner kommer kun en uge efter, at en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen har lagt sidste hånd på en rapport, der skulle kaste lys over, om der er fagligt belæg for at etablere et akutmedicinsk speciale. Konklusionen på arbejdet var, at arbejdsgruppen ikke kunne nå til enighed, bl.a. fordi Region Syddanmark var skeptisk over for etableringen af et sådant speciale. På arbejdsgruppens afsluttende møde gjorde Region Syddanmark det dog klart, at den ikke ville stå i vejen for de øvrige regioners ønske, selv om den selv havde fundet en måde at køre akutmodtagelserne på, der ikke krævede etableringen af et akutmedicinsk speciale. Region Syddanmarks udmelding har gjort, at Danske Regioner nu kan komme med en samlet udmelding: At regionerne kæmper om at få et akutmedicinsk speciale i samlet flok.

Fakta Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse og arbejdsgruppen er rådgivende for SST

Arbejdsgruppen er nedsat af SST, men medlemmer af arbejdsgruppen udpeges af organisationerne, der er repræsenteret i rådet. Arbejdsgruppen rapport forelægges rådet på baggrund af rådgivning fra rådet indstiller SST til ministeren vedr. oprettelse af nyt speciale (forretningsorden §2)

Den tilbageværende modstand mod et akutmedicinsk speciale kommer fra de specialer, som skal afgive noget af den faglighed, som et eventuelt akutmedicinsk speciale skal overtage – som f.eks. kirurgien og anæstesiologien.

Sammen med en indstilling fra Sundhedsstyrelsen sender arbejdsgruppen nu sin rapport til det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse i juni, der udarbejder et forslag til, hvordan en uddannelse i akutmedicin kunne se ud. På denne baggrund træffer Sundhedsstyrelsen en endelig beslutning om, hvorvidt den skal indstille etableringen af et speciale i akutmedicin til Sundheds- og Ældreministeriet.

Om Danmark skal have et akutmedicinsk speciale eller ej afgøres altså i sidste ende af ministeriet.