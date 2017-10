Nu beklager styrelsesdirektør: Sektionsleders udtalelser om Svendborg-sagen er kritisable

Direktør for Styrelsen for Patientsikkerhed Anne-Marie Vangsted beklager nu »uforbeholdent«, at en sektionsleder i styrelsen er gået i rette med domstolenes frikendelse af en læge i Svendborg-sagen.