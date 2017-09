Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Fremover kan det blive muligt at få tilladelse til at importere cannabisholdige produkter samt at fremstille cannabis produkter til færdigfremstilling på apoteker. Sundheds- og Ældreministeriet har netop sendt en ny bekendtgørelse på området til høring (pdf). Bekendtgørelsen vil blive udstedt efter lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis, såfremt denne vedtages i Folketinget. Bekendtgørelsen fastlægger rammerne for […]