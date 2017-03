Der er godt nyt til patienter med svær astma. De biologiske lægemidler til at behandle sygdommen er nemlig ved at gøre sit indtog på markedet, og det vil give store ændringer både for patienter og det lægelige arbejde.

Behandling af svær astma står over for et turn-around

Alle patienter med astma er tidligere blevet behandlet med alverdens inhalationsbehandlinger efter princippet one size fits all.

Patienterne tog ned på apoteket og købte dybest set den samme behandling, ligegyldigt hvilken slags astma de havde. Men det er snart slut for patienter med svær astma, for de biologiske lægemidler mod sygdommen er allerede så småt landet på markedet, og i fremtiden vil der kommer endnu flere, der behandler patienten mere målrettet.

Vibeke Backer, professor og overlæge på Bispebjerg Hospital, har kigget nøjere på de nye biologiske lægemidler.

»De er mere målrettede mekanikken i sygdommen og den bagvedliggende inflammation. I stedet for at man behandler ovenpå slimhinden og prøver at fjerne noget der, går man målrettet ind og stopper processen bag sygdommen. Der er studier i gang, der undersøger, om man kan målrette behandlingen mod både de eosinofilt relaterede cytokiner og de allerførste cytokiner, der kommer lige under epitelet og dermed stoppe hele processen. De nye behandlingsprincipper i astma er ved at lave et turn-around, og det samme vil sikkert i fremtiden også gælde for kol-patienter med eosinofil sygdom,« siger hun.

Sundhedsøkonomisk gevinst at hente

I første omgang er det patienter ramt af svær astma, hvilket er ti pct. af alle astmapatienter i Danmark svarende til 30.000 personer, der vil kunne få gavn af behandlingen.

»Vores viden er fortsat for lille, og der skal mere forskning til, før vi kan finde ud af, hvem der får gavn af behandlingen«

– Vibeke Backer

30-50 pct. af disse vil potentielt kunne blive tilbudt behandling med biologiske lægemidler, der sker som en indsprøjtning. Vibeke Backer slår fast, at det selvfølgelig ikke er alle i den patientgruppe, der vil få gavn af de nye lægemidler

»Vores viden er fortsat for lille, og der skal mere forskning til, før vi kan finde ud af, hvem der får gavn af behandlingen. Men de kommende biologiske lægemidler vil kunne ændre på sygelighed og sygdom for patienterne med svær astma.«

Selvom de er dyre, tror Vibeke Backer, at der vil være en sundhedsøkonomisk gevinst at hente, da de kan være en medvirkende faktor til, at patienters livskvalitet bliver bedre, får færre exacerbationer og mindre symptomer, hvilket gør, at de kan forblive længere tid på arbejdsmarkedet.

Hun forestiller sig, at patientgruppen, der bliver behandlet med biologiske lægemidler, på sigt vil blive udvidet.

»Hvis midlerne bliver billigere, ville man måske også kunne behandle patienter med moderat svær astma, som ikke har helt så ødelagte luftveje. Man vil mekanisk kunne gå ind og slukke for sygdommen, inden de når stadiet svær astma,« siger Vibeke Backer.

Afvejning af patienter i forhold til effekt

Charlotte Suppli Ulrik er klinisk professor og overlæge på Hvidovre Hospital og har prøvet at bruge de tre eksisterende og nogle af de kommende biologiske midler til behandling af svær astma. Hun mener, at der er et behov for flere behandlingsmuligheder.

»Der er ingen tvivl om, at vi har patienter, som vi i dag ikke kan tilbyde en behandling, der giver tilstrækkelig sygdomskontrol. De vil kunne få gavn af de kommende biologiske lægemidler, der kan sikre dem en bedre sygdomskontrol,« siger hun.

Når en patient i dag behandles på hospitalet. Det er en af grundene til, at Charlotte Suppli Ulrik mener, at det er meget vigtigt, at behandlingen bliver givet til de rigtige patienter.

»Det er en afvejning af patienter, for hvis man skal møde ind på hospitalet hver anden eller fjerde uge, griber det meget ind i patientens liv. Man skal også tænke på, hvad det gør ved folks livskvalitet, når de skal ind på hospitalet, for det kan få nogle til at føle sig mere syge. Derfor er det vigtigt, at man ikke breder behandlingen for meget ud, men at man kun behandler de patienter, hvor man kan forvente en effekt,« siger Charlotte Suppli Ulrik.

Kræver en specialiseret lægeindsats

Når behandlingerne går væk fra one size fits all princippet betyder det, at lægerne vil komme til at ændre praksis for, hvordan de håndterer patienterne. De mere målrettede lægemidler vil give en mere specialiseret lægeindsats.

»Vi bliver nødt til at kigge nærmere på vores patienter og ikke bare måle på lungefunktion og spørge, hvordan de har det. Vi er nødt til at se, hvad der foregår nede i deres lunger, før vi kan finde det rigtige lægemiddel til dem. Men det er rigtig godt, at lægemidlerne kan noget forskelligt, for det giver flere muligheder for at finde et lægemiddel, som patienten responderer godt på,« siger Charlotte Suppli Ulrik.

Vibeke Backer oplever det samme, når hun behandler patienter med biologiske lægemidler. Nogle patienter har fantastisk meget glæde af det biologiske lægemiddel, mens andre slet ikke har. Og det mangler der fortsat viden om hvem der er den patient, der har glæde af denne dyre behandling. Ved anti-IL-5-stoffer er det det problem, at man først kan vurdere effekt efter et år med behandlingen.

»Vi sætter en masse patienter i behandling, og efter et år kan vi vurdere, om der en effekt eller ej. Det er jo dyrt, så det vil være rigtig godt, hvis vi kunne finde nogle biomarkører, som kunne vise at en patient med den type sygdom, med de eosinofile celler og den biomarkør, de har virkelig god effekt af denne behandling. Men der mangler vi stadig forskning.«