Kontrol af risikofaktorer for hjerteproblemer er en sikker, omkostningslet og effektiv måde at forbedre og holde fast i sinusrytmen blandt patienter med tidlige stadier af forkammerflimmer.

Nyt studie viser, at behandling af hjerteproblemer med livsstilsændringer og medicinsk kontrol af andre risikofaktorer er overlegent i forhold til andre behandlinger til patienter med tidlige stadier af hjerteflimmer. »Forkammerflimmer er den mest almindelige form for vedvarende hjerteflimmer og påvirker millioner af europæere. Patienterne lider af stakåndethed, hjertebanken, har begrænsede muligheder for motion, generelt lavere […]