Hvad angår behandlingen af forbigående blodprop i hjernen (TIA) vurderes det, at de to indikatorer, der beskriver andelen af patienter, der får udført CT- eller MR-scanning af hjernen og andelen af patienter, der får foretaget ultralyd af halskar, er de mest sigende for kvaliteten af behandlingen.

Opfyldelsen af førstnævnte indikator har de sidste ti år været stærkt stigende, og det flotte resultat går igen i Dansk Apopleksiregisters årsrapport fra 2015.

Således blev 88 pct. scannet på indlæggelsesdagen eller dagen for ambulant kontakt, og standarden på 80 pct. var opfyldt på både lands- og regionsniveau. Styregruppen har besluttet at justere indikatoren, så den fremover angiver andelen af patienter, som blev undersøgt med CT- eller MR-scanning senest 6 timer efter indlæggelse.

Standarden fastsættes til 90 pct.

Hvad angår ultralyd af halskar blev 92 pct. af patienter med TIA undersøgt inden for tidsrammen på landsplan, hvilket var over standarden på 90 pct. På Roskilde Sygehus var målopfyldelsen på 100 pct., hvilket er med til at give sygehuset en førsteplads ved årets kåring.

Styregruppen fremhæver, at der i Region Nordjylland – siden den akutte apopleksi i 2013 blev centraliseret – er sket en positiv udvikling på området, mens det modsatte var tilfældet i Region Sjælland, hvor udviklingen på Slagelse Sygehus giver anledning til bekymring.

Overordnet viser årsrapporten, at der for alle procesindikatorer var sket en fremgang siden monitoreringen begyndte, men at udviklingen i 2015 var stagneret. For de fleste indikatorer var ændringerne i opad- eller nedadgående retning på blot få procentpoint.

Placering Sygehus Score 1 Roskilde 100 2 Aarhus 99 2 Hospitalsenheden Vest 99 4 Glostrup 98 5 Bispebjerg 97 5 Viborg 97 7 Odense 96 7 Esbjerg 96 7 Aalborg 96 10 Vejle 95 11 Nordsjællands Hospital 94 12 Herlev 93 13 Nykøbing F. 90 14 Slagelse 84 15 Sønderborg 83 - Bornholm* - - Rigshospitalet* -