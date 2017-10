Bedrageri for mindst 110.000 kr. og grovere forsømmelse af syv patienter har ført til en dom af en praktiserende læge fra Kalundborg i Østre Landsret i dag, onsdag. Dommen i ankesagen falder halvandet år efter, lægen blev dømt ved byretten i Holbæk.

Den oprindelige dom fra byretten i Holbæk fandt lægen skyldig i bedrageri mod Region Sjælland for mindst 1,2 mio. kr., men Østre Landsret fandt det alene bevist, at lægen havde snydt regionen for mindst 110.000 kr. Straffen er derfor blevet mindsket betydeligt. Den 51-årige kvinde blev idømt halvandet års ubetinget fængsel ved byretten i Holbæk i maj 2016. Den kraftigt reducerede dom lyder nu på 5 måneders betinget fængsel under den betingelse, at hun udfører 100 timers samfundstjeneste, samt et erstatningskrav på 110.000 kr. til Region Sjælland.

Derudover er lægen dømt for at have overtrådt autorisationsloven, da hun som læge er blevet kendt skyldig i grovere forsømmelse eller skødesløshed vedrørende syv patienter, der omhandlende sjusket journalføring og manglende omhu ved medicinudskrivning. Den dømte har fået frakendt retten til at være praktiserende læge.