Bech: Jeg lover, at jeg ikke vil skære i det faglige

Mickael Bech er ny chef for Kora/SFI-fusionen Vive med en bunden opgave – at spare 10 mio. kr. om året. Det kommer dog ikke til at gå ud over det faglige arbejde, lover Mickael Bech, der dog advarer om, at det vil tage tid, før alt er på plads.