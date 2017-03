Stamcellebehandlingen på Aarhus Universitetshospital er så god, at de nu får et internationalt kvalitetsstempel.

Stamcellebehandlingen på Aarhus Universitetshospital er blevet akkrediteret af JACIE, som er en fælles amerikansk-europæisk organisation, der arbejder for at fremme kvaliteten i stamcellebehandling. Det oplyser sygehuset i en pressemeddelelse. »Akkrediteringen er et kvalitetsstempel, som viser, at vi gør det godt på Aarhus Universitetshospital. Vi har en god kvalitet, vi har styr på arbejdsgangene, og vi har […]