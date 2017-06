Ny forskning viser en sammenhæng mellem infektioner med atypisk mykobakterie og risikoen for at udvikle Sjögrens syndrom.

Personer, som får stillet en diagnose med gigtsygdommen Sjögrens syndrom, har 11 gange højere sandsynlighed for tidligere at have haft en infektion med atypisk mykobakterie (NTM) end et bredt udsnit af befolkningen, viser ny forskning. Sammenhængen er specielt stærk blandt personer mellem 45 og 65 år. Samtidig viser det nye forskningsresultat, at selvom risikoen for […]