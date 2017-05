Astman afviser fælles pulje til fagudvalgsmedlemmers efteruddannelse

Fagudvalgsmedlemmer under Medicinrådet får ingen ekstra pulje til regionalt finansieret efteruddannelse, hvis det står til formanden for regionernes sundhedsudvalg.

Medlemmer af Medicinrådets fagudvalg skal kunne deltage i relevante videnskabelige kongresser uden at sætte deres habilitet over styr ved at lade medicinalfirmaer betale for kongresdeltagelsen. Spørgsmålet er, hvem der så skal betale for fagudvalgsmedlemmernes deltagelse i faglige kongresser. Hvis det står til formanden for Danske Regioners sundhedsudvalg, regionsrådsformand i Region Nordjylland Ulla Astman, vil regionerne […]