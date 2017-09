Nyt studie viser, at personer med type 2-diabetes kan have gavn af at tage aspiriner to gang om dagen for at modvirke risikoen for at få hjerteanfald og slagtilfælde.

Læger anbefaler diabetespatienter at tage aspiriner én gang om dagen for at beskytte dem mod hjerte-kar-sygdomme. Nu viser et nyt studie dog, at det måske bedre kan betale sig for dem at tage aspiriner to gange om dagen. Studiet er netop offentliggjort på årskongresssen for European Association for the Study of Diabetes, EASD, som i disse dage bliver afholdt i Lissabon.

Hjerte-kar-sygdomme er den ledende årsag til sygdom og dødsfald blandt patienter med type 2-diabetes. Aspiriner er en god standardbehandling til at forhindre blodplader i at samle sig til blodpropper, og guidelines anbefaler da også, at patienter med type 2-diabetes tager aspiriner én gang om dagen. Aspiriner virker ved at reducere samlingen af blodplader, der kan danne blodpropper, hvilket kan lede til slagtilfælde og hjerteanfald.

Dog er aspiriners virkning kortvarig, og studier har indikeret, at indtag af aspiriner én gang om dagen ikke er tilstrækkeligt til at modvirke dannelsen af blodpropper, når samlingen af blodpladerne sker hurtigt, som det er tilfældet for patienter med type 2-diabetes. Af den grund er det kendt, at aspiriner virker dårligt på type 2-diabetespatienter, som har en historik med hjerte-kar-sygdommen. Det er dog endnu ikke undersøgt, om det også gælder diabetespatienter, der ikke har en historik med hjerte-kar-sygdomme.

Undersøgt 21 personer med type 2

I et nyt studie har Liv Vernstrøm fra Aarhus Universitetshospital undersøgt, om effekten af aspiriner falder over en 24 timer lang periode. Hun har undersøgt det på 21 personer med type 2-diabetes, men uden en historik med hjerte-kar-sygdomme. Forskerne sammenlignede resultatet fra de 21 diabetespatienter med resultatet fra en kontrolgruppe. De undersøgte også, om hastigheden, hvormed blodpladerne samlede sig, var forskellig mellem de to grupper.

Forskerne tog blodprøver i starten af studiet og en time efter forsøgspersonerne havde indtaget 75 milligram aspirin. På den måde kunne de se, hvordan patienternes niveauer af blodplader og samlingen af blodplader reagerede på aspirinen. Patienterne blev derefter behandlet med aspirin én gang om dagen i seks dage, og forskerne tog blodprøver 1 time og 24 timer efter hvert indtag.

Måske aspiriner to gange om dagen

Forskerne fandt, at aspirinbehandlede patienter med type 2-diabetes og uden nogen historik for hjerte-kar-sygdomme havde stigende niveauer af blodplader gennem den 24 timer lange periode mellem indtag af aspiriner. Forskerne fandt det samme i kontrolgruppen.

Ifølge forskerne betyder det, at aspirins evne til at minimere risikoen for at udvikle blodpropper og dermed forhindre eksempelvis slagtilfælde og hjerteanfald bliver mindre, jo længere tid der går siden det sidste indtag. Da patienter med type 2-diabetes har øget risiko for hjerte-kar-sygdomme, bør læger give dem en behandling, der holder de beskyttende niveauer af aspirin oppe i så lang tid som muligt, hvorfor forskerne spekulere i, at aspirin to gange om dagen måske er at foretrække.

Forskerne så også, at type 2-patienter, der ikke havde fået aspiriner, havde forøget samling af blodplader sammenlignet med kontrollerne. Det indikerer, at blodplader fra type 2-diabetespatienter lettere danner blodpropper, hvilket måske øger risikoen for hjerte-kar-sygdomme i denne patientgruppe.

»I betragtning af at blodplader hos personer med diabetes er karakteriseret ved at samle sig mere og blive dannet hurtigere, indikerer vores studie, at patienter med type 2-diabetes måske vil have fordel af at tage aspiriner to gange om dagen frem for én gang om dagen. Større studier skal bekræfte vores fund og bekræfte sikkerheden og effektiviteten af denne behandling,« skriver forskerne i deres studie ifølge en pressemeddelelse, der er sendt ud fra kongressen.