CHICAGO (Dagens Medicin) – Det sociale medie Twitter debuterede på ASCO i 2011, hvor 1.429 deltagere sendte eller retweetede tekstbeskeder eller billeder med hashtagget #ASCO11 afsted 7.746 gange. Siden debuten har det sociale medie for alvor fundet vej til ASCO-deltagernes hjerter, og antallet af ASCO-tweets var sidste år nidoblet. Således blev 72.696 tweets med hashtagget #ASCO16 sendt afsted i 2016. 69 pct. af disse var retweets.

Tallene stammer fra en rapport, som for nylig er blevet bragt i det amerikanske tidsskrift ‘Journal of Oncology Practice’. Rapporten kaster et retrospektivt blik på ASCO-deltagernes gøren og laden på Twitter i perioden fra 2011 til 2016. I de seks år har 39.745 ASCO-deltagere tilsammen forfattet 190.732 tweets omhandlende nyheder og opdateringer fra kongressen.

Flere og flere aktive Twitter-brugere

Hvor antallet af tweets er nidoblet i perioden, er antallet af aktive Twitter-brugere ellevedoblet i samme periode. Sidste år sendte 15.796 forskellige personer tweets afsted med hashtagget #ASCO16.

Konklusionen fra rapportens forfattere lyder, at Twitter er et medie, der er kommet for at blive på ASCO.

»Brugen af Twitter blandt ASCO-deltagerne er steget markant, hvilket understreger den voksende rolle som sociale medier spiller i formidlingen af den forskning, der præsenteres på årets største onkologiske kongres,« lyder det i rapporten.

Én Twitter-bruger skilte sig ud fra de andre 15.795 brugere ved alene at stå for 10 pct. af alle de afsendte tweets. Det er ikke første gang, at denne bruger er aktiv på tasterne. Tilbage i 2011 og 2012 stod brugeren bag over en tredjedel af alle ASCO-tweets.

Nyt år, nye ‘hot Twitter-topics’

Foruden at interessere sig for antallet af tweets og Twitter-brugere har rapporten også analyseret, hvilke emner, der har fyldt mest på Twitter i den seksårige undersøgelsesperiode. Ikke så overraskende har de sendte tweets afspejlet, hvilke emner, der har været ‘the talk of town’ på kongressen de pågældende år. I 2011 og 2012 var der således flest deltagere, der tweetede om modermærkekræft. I 2013 var det brystkræft og året efter lungekræft. De sidste to år har flest tweets indeholdt ordene ‘immunterapi’ og ‘immun-onkologi’.

I en optakt-artikel forud for årets ASCO slog ASCO-præsident Daniel F. Hayes det fast, at immunterapi også i år bliver en varm kartoffel på kongressen. Så mon ikke ‘immunterapi’ og ‘immun-onkologi’ igen i år kommer til at dominere de mange ASCO-tweets.