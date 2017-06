ASCO-debutant: »Jeg har hovedet langt oppe i min egen forskning«

Det er første gang læge og ph.d.-studerende Thomas Helgstrand deltager på ASCO. Aktuelt er han dedikeret til sit ph.d.-projekt om prostatakræft, og det vil derfor hovedsageligt være sessioner inden for dette speciale, han vil opsøge på kongressen.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Ph.d.-studerende ved Copenhagen Prostate Cancer Center på Rigshospitalet Thomas Helgstrand har tidligere været på flere uro-onkologiske kongresser, men det er første gang, han skal prøve kræfter med ASCO. Debutanten har brugt tid på at sammensætte et personligt program og planlægge møder både på og udenfor kongressen. »Netværk er en stor del af det at være […]