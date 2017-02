De 47 kliniske retningslinjer, som Sundhedsstyrelsen har udarbejdet over de seneste fire år i et forsøg på at ensarte og højne kvaliteten af behandlingen af flere sygdomme, er blevet vel modtaget hos lægerne.

Det viser en ny erfaringsopsamling, som Sundhedsstyrelsen har lavet.

»De nationale kliniske retningslinjer har markeret et generelt kvalitetsløft af arbejdet med evidensbaserede retningslinjer i Danmark, og vi er rigtig glade for den opbakning, der har været til projektet,« udtaler enhedschef Lisbeth Høeg-Jensen i en en pressemeddelelse

I erfaringsopsamlingen fremgår det, at et stort flertal er tilfredse med retningslinjerne og synes, det er vigtigt, at fortsætte arbejdet med dem. Dog er der også et bredt ønske om, at de nuværende kliniske retningslinjer løbende bliver opdateret, da de ellers kan miste relevans på længere sigt i takt med nye behandlingsmuligheder. Det ønske ser ud til at blive imødekommet af Finansloven for 2017, hvor 38 mio. er øremærket til at udvikle nye kliniske retningslinjer og ikke mindst opdatere alle dem, som allerede er udgivet.