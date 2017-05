Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Anne Kahns fortsætter som formand for landets apotekere endnu en periode, efter hun uden modkandidater blev genvalgt til formandsposten på foreningens årlige generalforsamling. Hun lovede på generalforsamlingen at fortsætte en linje med fokus på åbenhed i foreningen og på udvikling af sektoren. »Den væsentligste udfordring er uden tvivl at kæmpe for apotekernes vilkår,« siger Anne […]