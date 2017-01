Antallet af nye kræfttilfælde stiger

Sundhedsstyrelsen nye årsrapport fra Cancerregisteret 2015 viser igen en stigning for visse former for cancer.

Danskerne bliver ældre, og screeningsprogrammer betyder, at flere kræfttilfælde opdages tidligere. Det giver en umiddelbar stigning i antallet af nye kræfttilfælde.

En stigning, som vil fortsætte i nogle år, fastslår Sundhedsstyrelsen i årsrapporten fra Cancerregisteret for 2015, der netop er offentliggjort.

I 2015 var der 41.059 nye kræfttilfælde i Danmark. I 2014 var antallet af nye kræfttilfælde 39.253.

Tager man befolkningssammensætningen i betragtning ses et lille fald i den køns- og aldersstandardiserede incidensrate på 0,8 pct. hvilket understreger, at danskerne bliver ældre og lever længere med kræftsygdomme.

Screening betyder stigning

Stigningen i antal tilfældes skyldes, at flere screeningsmetoder indføres, og derfor opdages flere tilfælde af kræft og især tilfælde, der er diagnosticeret i sygdommens tidlige stadier.

En anden effekt af screening er, at der kan diagnosticeres tilfælde, der ikke nødvendigvis ville være blevet diagnosticeret, før screeningstilbuddet blev indført. Det gør sig blandt andet gældende for screening for tyk- og endetarmskræft, som er med, til at det samlede antal nye tilfælde stiger.

I 2014 blev det nationale screeningsprogram for tyk- og endetarmskræft sat i gang, og der ses en fortsat stigning i antallet af danskere, der får diagnosticeret tyktarmskræft.

Fra 2014 til 2015 er tilfældene steget med 5,3 pct. for kvinder og 4,4 pct. for mænd. Stigningen skal desuden ses på baggrund af en stigning fra 2013 til 2014 på hhv. 16 og 14 pct., efter screeningsprogrammet blev igangsat.

Et sted, hvor der ikke ses en stigning er for for livmoderhalskræft, hvor der ses et fald på 17,3 pct. fra 2014 til 2015. Forekomsten af livmoderhalskræft har været jævnt faldende i mange år, blandt andet på grund af indførelsen af screening af forstadier til livmoderhalskræft i 1960’erne.

Mangler effektiv forebyggelse

At tallene efter indførelse er af screeningsprogrammer stiger i en årrække for derefter at stabilisere sig ses også inden for brystkræft og prostatakræft.

Mellem 2007-2009 var der for brystkræft en stigning, hvilket skyldtes, at der blev indført brystkræftscreening i hele landet. Samme tendens blev også observeret for prostatakræft, hvor mange mænd fik testet deres PSA-tal for at se, om det gav mistanke om prostatakræft.

For Michael Borre, formand for DMCG.dk, Sammenslutningen af de Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, er der da heller ingen overraskelse i, at antallet af kræfttilfælde stiger eller stabiliserer sig.

»Tallene dækker desværre ikke over nogen overraskelse. Jeg vil hellere vende spørgsmålet om det er overraskende om og spørge: Hvordan i alverden kan man forvente, at antallet af kræftramte danskere skulle falde, når der hertillands ikke gøres nogen nævneværdig kræftforebyggelse,« siger Michael Borre, der er sikker på, at tallet også vil stige fremover, fordi man stadig mangler at kunne forebygge de forskellige kræftsygdomme effektivt.

»Da en stadigt bedre kræftbehandling på ingen måde virker forebyggende og antallet af ældre danskere samtidigt stiger voldsomt, vil antallet af nye kræfttilfælde uvægerligt stige de næste mange år. De seneste års observerede små udsving i nydiagnosticerede kræfttilfælde kan tillægges screeningstiltag, som i bølger øger antallet ved både den anbefalede systematiske tidlige opsporing af livmoder-, bryst- og senest tyk- og endetarmskræft og den ikke anbefalede opportunistisk screening for prostatakræft,« siger Michael Borre, der understreger, at der kan ses en let faldende tendens, hvis der korrigeres for befolkningssammensætning og alder, fordi danskerne bliver ældre og levere længere med kræftsygdommen.

»Den bedre kræftbehandling og den tidligere opsporing bør samtidig lede til at stadigt flere af de kræftramte kureres og at den kræftforårsagede dødelighed herved falder. Men uden en mere intens forebyggelse af kræftsygdomme kan vi ikke forvente et regulært fald i antallet af nye kræfttilfælde. Tværtimod og vi må satse på en stadig bedre og ressourcekrævende behandling,« siger han.