Et forslag om religiøs og ideologisk neutral påklædning for ansatte på hospitalerne i Region Syddanmark blev nedstemt i regionsrådet.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Ansatte i Region Syddanmark kan fortsat bære muslimske tørklæder, kristne kors til politiske emblemer. Det stod mandag aften klart, da et flertal i regionsrådet imod forslaget, der var stillet af Liberal Alliance og Nye Borgerlige. Baggrunden for forslaget var ifølge læge og regionsrådspolitiker for Liberal Alliance, Marianne Mørk Mathiesen, at forebygge, at der sker et skred […]