Ankesag mod drabsdømt sygeplejerske begyndt i dag

Sygeplejersken fra Nykøbing Falster Sygehus vil frifindes for de tre drab, hun blev dømt for i juni. I dag begyndte ankesagen i Østre Landsret.

I dag begyndte ankesagen om sygeplejersken fra Nykøbing Falster Sygehus, der er blevet dømt for tre drab og forsøg manddrab. Hun blev i juni idømt fængsel på livstid. Sagen blev anket og er i dag blevet taget op i Østre Landsret.

Dagens Medicin har tidligere skrevet om sagen. Den begyndte efter en nattevagt 28. februar 2015, hvor fire patienter døde, og en 73-årig kvinde blev genoplivet. Ifølge dommen havde sygeplejersken slået patienterne ihjel ved bevidst at give dem dødelige cocktails af stærk medicin som morfin og stesolid.

Den 32-årige sygeplejerske fastholder sin uskyld, skriver Politiken. Hendes forsvarer erklærede i byretten, at den sygeplejersken selv er et offer i denne sag. Det er nemlig rygter og ondsindet sladder på hendes arbejdsplads, som har fået hende både anholdt, varetægtsfængslet og dømt for noget, hun aldrig har gjort, erklærede advokaten.

Anklagemyndigheden har i byretten kunnet fremlægge statistikker, der bekræfter, at der gennemsnitligt var flere hjertestop, når den 32-årige var på vagt. Og udsvingene kan »med stor sikkerhed« afvises som tilfældigheder, har en statistikprofessor erklæret i vidneskranken. Dog har anklagemyndigheden aldrig formået at præsentere et fældende bevis eller et vidne, der reelt så sygeplejersken begå den forbrydelse, hun er blevet dømt for.

Dommen ventes at falde i slutningen af maj, skriver TVØst, der har løbende har opdateret fra første retsdag i ankesagen.