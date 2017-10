Anders Beich genvalgt som formand for almen medicinere

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Det vigtigste for faget almen medicin bliver de kommende år kvalitetsarbejdet, som også er et vigtigt punkt i den nye overenskomst. Derfor bliver en af Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM)’s vigtigste roller at tage del i det udviklingsarbejde, mener Anders Beich, der søndag blev genvalgt som formand for DSAM på selskabets repræsentantskabsmøde. »Der er […]