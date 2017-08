Patienter, som vælger at modtage alternativ behandling i stedet for almindelig kræftbehandling på et sygehus, har langt højere risiko for at dø end patienter. der modtager konventionel behandling. Det viser ny forskning af forskere fra Yale School of Medicine, publiceret i Journal of the National Cancer Institute.

I undersøgelsen indgår 281 patienter, som har valgt alternativ behandling. Patienterne havde ikke-metastaserende bryst-, prostata-, lunge- eller tarmkræft. Kontrolgruppen bestod af 580 patienter, som valgte konventionel behandling – altså kemoterapi, stråling, kirurgi og/eller hormonbehandling.

De i alt 840 patienter var diagnosticeret i USA fra 2004 til 2013, og forskerne fandt dem i National Cancer Database (NCDB). NCDB repræsenterer ca. 70 pct. af nyligt diagnosticerede kræfttilfælde i USA.

Undersøgelsen viser, at risikoen for at dø indenfor fem år efter diagnose i gennemsnit var 2,5 gange højere i gruppen, som valgte alternativ behandling i forhold til kontrolgruppen. Risikoen var særligt høj for patienter med brystkræft, idet de havde 5,7 gange højere risiko for død i forhold til kontrolgruppen. For lungekræftpatienter var risikoen 2,2 gange højere og for tarmkræftpatiente 4,6 gange højere.

Selv om det almindeligvis antages, at konventionel behandling er mere effektiv end alternativ behandling, har der manglet forskning på området.

»Vi har nu bevis for at sige, at brugen af ​​alternativ medicin i stedet for evidens-baserede cancerterapier resulterer i dårligere overlevelse,« siger hovedforfatter til undersøgelsen. radiologen Skyler Johnson til Yale School of Medicines hjemmeside. »Det er vores håb, at oplysningerne kan bruges af patienter og læger, når de diskuterer kræftbehandling,« siger han.

Mange kræftpatienter bruger i dag både konventionel og alternativ behandling, men undersøgelsens resultater går kun på dem, som udelukkende bruger alternativ behandling.

De 281 patienter, der valgte alternativ behandling, var i øvrigt generelt rigere og bedre uddannede end patienter i kontrolgruppen. Det skyldes, at alternativ behandling kan blive meget dyrt for den enkelte patient, som selv skal betale af egen lomme, mener Skyler Johnson.

»Urter og diæter og lign. lyder ikke dyrt, men når denne alternative behandling leveres gennem mellemhandlere, kan det blive meget dyrt,« siger han til New Scientist. »Det alternative marked er en milliard-industri.«

Journal of the National Cancer Institute, online: Use of Alternative Medicine for Cancer and Its Impact on Survival